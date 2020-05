Jovem de 16 anos é o 1º adolescente morto por Covid-19 no Acre

O Acre registrou neste domingo (17) a primeira morte de adolescente por Covid-19. Trata-se de um jovem de 16 anos, cujas iniciais são J. E. F, que estava internado no Hospital Santa Juliana. Ele não possuía comorbidade.

Outro homem, cujas iniciais são D. P. A., de 76 anos, com comorbidade informada, é mais uma vítima neste domingo. O idoso deu entrada na Upa do 2º Distrito no dia 9 de maio e veio a óbito dia 11.

A terceira vítima da doença é um homem, cujas iniciais são D. P. S. S., de 61 anos, que estava internado no Pronto-Socorro de Rio Branco. Não há informações se ele possuía outras comorbidades.