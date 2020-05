Jordão entra na lista de casos notificados por Covid-19; município ainda não tem confirmados

Um dos municípios mais isolados do Acre, Jordão, com pouco mais de 8 mil habitantes, entrou no boletim da secretaria de Estado de Saúde deste domingo, 17, para a lista de casos notificados por Covid-19. Cinco pessoas que tiveram contato com um caso positivo de coronavírus em Tarauacá fizeram testes, que deram negativo. A cidade é uma das três que ainda não tem nenhum caso confirmado da doença, ao lado de Porto Walter e Manoel Urbano.

Mesmo assim, a prefeitura já recebeu Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais médico-hospitalares do governo federal para prevenir a contaminação. Desde o início deste mês de maio, equipes de saúde estão monitorando a chegada de pessoas na cidade, que só é possível via fluvial ou aérea.

Quem chega ao município é levado para uma sala em um dos quatro abrigos montados em escolas e no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) da cidade. Hoje, cerca de 29 pessoas estão isoladas nesses abrigos aguardando o fim do período de quarentena e o resultados dos exames para identificar ou não a doença.

Neste domingo, o Acre chegou a 1.996 casos confirmados de Covid-19 e 62 mortes. Foi registrada ainda a primeira morte de um adolescente por conta da doença. O rapaz tinha 16 anos e não tinha histórico de comorbidades.