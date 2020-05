Jenilson usa domingo para ajudar no atendimento do pronto-socorro

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), que também é medico, aproveitou este domingo, 17, para ajudar no atendimento de pacientes no pronto-socorro de Rio Branco. O parlamentar da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) afirma que o crescimento da curva de infectados pelo coronavírus tem preocupado bastante e abarrotado o fluxo nas unidades, por isso resolveu colaborar.

“Dando uma ajuda aqui no pronto-socorro. Visitei hoje nossos servidores e pacientes, aproveitei para dar uma ajuda no atendimento, temos muitas pessoas procurando atendimento”, escreveu Leite.

O parlamentar saiu do hospital com algumas preocupações a mais enquanto deputado. Pelo menos quatro novos problemas devem atingir fortemente a saúde pública neste mês de maio.

“Grande parte dos medicamentos que prescrevemos para Covid-19 está em falta no mercado. Nossos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão saturados. Algumas pessoas questionando as medidas sanitárias que buscam salvar vidas”, elencou Jenilson. Ele ainda destaca a necessidade de observar o que tem acontecido com relação à epidemia do vírus nos Estados do Amazonas e Pará.

Neste domingo, o Acre alcançou a marca de 1.996 pessoas infectadas pelo coronavírus. O número de mortes também subiu para 60.