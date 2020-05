Imagem aérea do Hospital de Campanha deixa Gladson entusiasmado: “avançamos muito”

O governador Glaldson Cameli divulgou nesse domingo (17) imagem aérea do Hospital de Campanha de Rio Branco feita na tarde de sábado (16). “Em menos de 24 horas já avançamos muito”, disse ele, entusiasmado com o que considera rápido andamento da obra.

De acordo com o Governo do Estado, a construção de mil metros quadrados está prevista para ser entregue até o próximo dia 11 de junho. As estruturas dos hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul serão permanentes, legados do combate à pandemia do Covid-19 no Acre.