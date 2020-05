Briga entre tio e sobrinho termina com um gravemente ferido a golpes de faca

José Bonifácio Rebouças, de 47 anos, mais conhecido como Daniel, foi ferido a golpes de faca na noite deste domingo (17) após uma briga com o sobrinho identificado como ‘Nego’. O crime aconteceu na sua casa na Rua São Mateus, no bairro Nova Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações de familiares, José e seu sobrinho ‘Nego’ vinham brigando desde a madrugada deste domingo, mas no início da noite mais uma discussão foi registrada, José estava em casa, quando entrou em uma luta corporal com o sobrinho, que em posse de uma faca desferiu dois golpes que o atingiu no peito esquerdo. Mesmo ferido, Bonifácio ainda conseguiu correr e caiu na frente de sua casa. Após a ação, o acusado fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do acusado e fizeram patrulhamento na região, mas o sobrinho de José não foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.