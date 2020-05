Desproporcional: Acre supera Paraguai em casos de Covid-19 com cerca de mil infectados a mais

Mesmo com uma população seis vezes menor que a do Paraguai, o Acre superou o país vizinho em número de contaminados pelo novo coronavírus. Com uma população estimada em 881.935 pessoas, o estado alcançou 1.867 testes positivos para doença nesse sábado (16). Enquanto isso, Paraguai, com mais de 7 milhões de habitantes, tem apenas 778 casos confirmados até esta última sexta, dia 15.

A disparidade que ultrapassa os mil casos de diferença entre o Acre e Paraguai também se refere à taxa de letalidade do vírus em ambos os lugares. Por aqui, já morreram 59 pessoas por complicações da doença. No Acre, o Sars-Cov-2 tem um risco de morte de 3,2%. No Paraguai inteiro, apenas 11 pessoas morreram até o momento por contaminação do vírus, registrando uma taxa de letalidade de 1,5%.

O Paraguai é um dos países da América do Sul que veem o Brasil como uma grave ameaça à saúde por conta do vírus. A Isto É publicou nesse final de semana que na Ponte da Amizade, que une Ciudad del Este (Paraguai) a Foz do Iguaçu (Brasil) através do rio Paraná, diariamente várias pessoas chegam em busca de voltar ao território paraguaio, fugindo da propagação do vírus no Brasil.

No Paraguai, a pandemia é um dos números mais baixos da região, muito por conta do governo de Mario Abdo Benítez, que adotou medidas para conter a propagação do coronavírus depois que foi detectado o primeiro caso importado ainda no dia 7 de março.

O governo do Acre e a prefeitura de Rio Branco resolveram decretar medidas mais rígidas para evitar a proliferação do novo coronavírus. A partir da próxima desta segunda-feira, 18, começa o rodízio temporário de veículos nas ruas de Rio Branco.

A medida vale até o dia 31 de maio e afeta apenas carros e motos de uso particular de pessoas que não são dos serviços essenciais que circulam nas vias da capital.