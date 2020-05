Acre chega a 1996 contaminados e 60 mortes por Covid-19

O boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) deste domingo, 17, aponta que o Acre soma 129 novos casos positivos de contaminação por coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, salta de 1.867 casos para 1996.

O número de mortos pela covid-19 no estado subiu de 59 para 60. O óbito é de um homem, cujas iniciais são D. P. A., de 76 anos, com comorbidade informada. O idoso deu entrada na Upa do 2º Distrito no dia 9 de maio, e veio a óbito dia 11.

Mais cinco óbitos seguem aguardando o resultado do teste para Covid-19.