Prefeitura vai distribuir 40 mil máscaras em Sena Madureira

A prefeitura de Sena Madureira começou nesta sexta-feira, 15, a distribuir parte das máscaras que foram compradas pelo município por meio da secretaria municipal de saúde. Foi o prefeito Mazinho Serafim (MDB) quem determinou que as máscaras fossem doadas às famílias com situação social e econômica mais vulnerável. Inicialmente, são 20 mil máscaras que estão sendo distribuídas, com objetivo de chegar a 40 mil.

Para isso, a prefeitura convidou todos os presidentes de bairro e de entidades e associações municipais ajudassem com a distribuição do acessório nas comunidades. “Essas pessoas que convidamos para nos ajudar a distribuir as máscaras têm contato direto com os moradores e estão sempre nos bairros, eles também conhecem nossas comunidades e quem mais precisa”, explicou o secretário de saúde e vice-prefeito, Gilberto Lira.

O prefeito Mazinho ainda fez com que a saúde adquirisse mais três cilindros de oxigênio que ficarão à disposição no hospital de campanha que está sendo montado na Unidade de Saúde Básica (UBS) do bairro Bom Sucesso, voltado ao atendimento de pacientes com Covid-19. “Estamos tomando todas essas medidas para amenizar o sofrimento provocado por esse vírus. Além das 20 mil máscaras que já tínhamos comprado para a comunidade, fizemos o pedido de mais 20 mil de tecido, totalizando 40 mil máscaras. Dessas, 5 mil já estão sendo distribuídas nas unidades de saúde”, garante Serafim.

A prefeitura também adquiriu álcool em gel, jalecos, e 15 condicionadores de ar que serão instalados no hospital de campanha, que tem apoio do governo do Estado. “A prefeitura também alugou um veículo para ficar à disposição das equipes para atendimento de pacientes mais graves no hospital de campanha e vamos reformar uma ambulância que vai receber um aparelho respirador”, reforça o prefeito.

De acordo com o município, também serão enviadas máscaras e kits de higiene para a barreira sanitária, montada na entrada da cidade, para serem entregues aos moradores da zona rural. “Muitas pessoas vêm de locais distantes da zona rural e às vezes não tem como comprar as máscaras. Vamos fazer todo o procedimento na barreira de verificação de temperatura e quem não tiver máscara, vai receber para poder acessar a cidade”, explica Lira.

Maclean de Sá é presidente do bairro Rosa Gonçalvez em Sena Madureira e é um dos representantes que vai ajudar a prefeitura a distribuir as máscaras. “Essa ação vem num momento muito importante tendo em vista o aumento de casos da doença no nosso município. Só temos a agradecer o prefeito Mazinho porque famílias carentes não têm condições para comprar as máscaras. Estou levando mil máscaras para distribuir na nossa comunidade e eu creio que isso será uma grande contribuição”, afirma o morador.