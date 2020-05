Prédio da Biblioteca será o novo local para hospital de campanha em Sena Madureira

O secretário estadual de saúde, Alysson Bestene, esteve em Sena Madureira na manhã deste sábado, 16, onde recebido pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB). Juntos, discutiram a montagem do hospital de campanha que vai abrigar os pacientes com suspeita ou infecção do coronavírus. Atualmente, o município tem 31 casos positivos de Covid-19. A unidade referência no atendimento com o vírus é um trabalho de parceria entre a prefeitura municipal e o governo do Estado no combate à proliferação do vírus na cidade.

O prefeito Mazinho falou sobre a ideia de escolher outras Unidade Básica de Saúde como o hospital de campanha, que não seja a do bairro Bom Sucesso. “Visitamos o posto da Bom Sucesso, mas o secretário achou longe do Hospital João Câncio Fernandes e preferimos fazer na Biblioteca. Iremos implantar o hospital de campanha onde era a Biblioteca estadual. Desde já, quero agradecer ao governador Gladson Cameli, o secretário Alysson e todos os nossos colaboradores que tem nos ajudado nesse momento difícil o qual estamos enfrentando. Mas temos fé em Deus que juntos vamos vencer”, disse o gestor.

A prefeitura irá ceder uma sala da Universidade Federal do Acre (Ufac) para abrigar a parte administrativa do hospital, que estava funcionando de forma improvisada por conta da reforma e ampliação do prédio. “A meta é deixar o atendimento próximo. O secretário entregou alguns equipamentos e colchões e nessa semana daremos seguimento a implantação do hospital de campanha em Sena Madureira. Quando estiver pronto, o local ficará à disposição para abrigar, com internações, os possíveis infectados com Covid-19 no vale do Iaco”, garantiu.

Alysson parabenizou o trabalho que a prefeitura vem realizando nas ações de prevenção e destacou que a união de todos nesse momento de pandemia, é de fundamental importância para combater a Covid-19. “Essa união dos poderes é muito importante nesse momento crise em que estamos passando, nós precisamos conscientizar a população que ela precisa se prevenir, cumprir as regras sanitárias e essa parceria com o município vai ajudar e muitos, para que nós possamos ampliar e melhorar os atendimentos em saúde. O prefeito Mazinho tem sido um grande parceiro da saúde, tem contribuído bastante com o governo do estado e buscado trazer melhorias para o povo de Sena Madureira”, enfatizou Alysson.

Durante a visita, o secretário estadual de Saúde fez a entrega de vários equipamentos como colchões e materiais respiratórios para serem utilizados no hospital local em caso de necessidade. Garantiu também a instalação de um respirador mecânico dentro da ambulância para socorrer um paciente em estado grave e garantir que ele chegue com vida até Rio Branco. “Nós sabemos da distância que é de Sena para Rio Branco, o prefeito Mazinho já havia feito esse pedido para SESACRE e nós conseguimos com muito esforço atender esse pedido, enviando esse respirador mecânico para instalar na ambulância e atender uma pessoa que venha ter o estado agravado com Covid-19”, acrescentou Alysson.