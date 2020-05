Naluh se emociona sobre morte de Lhé: “quem vai me ligar de madrugada agora?”

Atualmente conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Naluh Gouveia publicou em seu perfil no facebook a reação ao tomar conhecimento da morte do grande amigo Abrahim Farhat, o Lhé. Para ela, mesmo diante de tantas notícias ruins durante o momento de pandemia do coronavírus, a morte do amigo foi “a noticia mais triste que poderia ter hoje”, escreveu.

Naluh citou as ligações que sempre recebia de quem ela carinhosamente chama de companheiro. “Quem vai me ligar de madrugada agora? Quem vai me pedir pra ajudar alguém: as empregadas domésticas, os homossexuais, os trabalhadores rurais, todos que necessitavam de ajuda?”, revelou.

A conselheira também destaca que Lhé sempre acreditou em sua trajetória na política. “Sempre acreditou em mim e contra todos e quase todos me apoiou para candidata do PT pra prefeitura de Rio Branco. Era eu maior sonho”, disse Gouveia.

Ela ainda agradece pela contribuição do ativista Lhé em sua “formação humana”. Lhé morreu aos 78 anos neste sábado, 16, vítima de insuficiência renal.