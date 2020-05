Moradores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul selecionados para pesquisa nacional sobre Covid-19

O Ministério da Saúde está financiando o estudo ‘Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19’, coordenado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas que vai analisar a evolução de casos da Covid-19 na população brasileira.

Ao todo, 99.750 pessoas de 133 municípios de todas as regiões do país serão submetidas ao teste rápido (sorologia), que detecta se a pessoa já teve a doença. Foram enviados 150 mil testes rápidos para viabilizar a ação.

Do Acre, moradores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul foram escolhidos para participar do estudo. Não há detalhes sobre essas pessoas.

A ideia é identificar de que forma o vírus está se propagando em todo o Brasil e criar políticas públicas mais eficientes sobre o comportamento do coronavírus no território brasileiro. Essas “cidades sentinelas” foram escolhidas por serem municípios sede de cada sub-região intermediária do país, de acordo com critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O cronograma da pesquisa prevê três fases, com coletas de dados previstas para os dias 28 e 29 de maio de 2020, na 2ª fase, e 11 e 13 de junho, na 3ª fase. Ao final, terão sido realizados mais de 33 mil testes em cada uma das três fases, intercaladas por duas semanas, totalizando quase 100 mil pessoas.