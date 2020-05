Gladson reconhece luta de Lhé como ativista social e político do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) emitiu uma nota em seus perfis nas redes sociais pela morte do ativista acreano Abrahim Farhat, o Lhé, que faleceu neste sábado, 16, vítima de insuficiência renal. “Manifesto meus pêsames e de minha família pelo falecimento do ativista social e político Abrahim Farhat. Com respeito e cordialidade recíproca, registro reconhecimento à luta de Abrahim como fundador de cooperativas e sindicatos como o das Lavadeiras, das Empregadas Domésticas e das Prostitutas”, escreveu o chefe do Executivo.

Cameli desejou ainda consolo aos familiares e amigos de Lhé. Nascido em Rio Branco, Farhat estudou nos tradicionais Colégio Acreano e Ética, ambos da rede pública, onde iniciou bem cedo a luta no movimento estudantil. Rapidamente começou a organizar movimentos sociais e sindicais.