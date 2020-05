Ex-presidente Lula lamenta a morte do ativista político Lhé

O ex-presidente Lula (PT) gravou um vídeo na noite deste sábado, 16, para lamentar a morte do companheiro Abrahim Farhat, mais conhecido como “Lhé”, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores no Acre, que faleceu aos 78 anos, em decorrência de insuficiência renal.

Lula lamentou a morte de Lhé e afirmou que ele sempre foi um grande companheiro em todas as vezes que esteve no Acre.

“Ele foi um grande companheiro desde a fundação do PT, da CUT, da campanha de 82 e de todas as vezes que fui ao Acre. Abrahim era um grande irmão. Nesse momento de dor, não existe palavras para consolar os que ficaram, mas eu quero que vocês lembrem das coisas boas que ele fez ao Acre e ao Brasil. Que Deus o tenha. Que ele possa estar descansando neste momento. Que a família guarde as boas lembranças do companheiro Abrahim”, afirmou.