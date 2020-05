Em última entrevista, Lhé disse no Bar do Vaz que Glória Perez “transformou o Acre num puteiro”

A morte de Abrahim Farhat, o Lhé, comoveu muitos acreanos na manhã deste sábado (16). Conhecedor profundo do Acre e suas histórias, ele contou em sua última entrevista audiovisual concedida ao Bar do Vaz -programa do ac24horas – sua leitura do Estado e suas peculiaridades. Lhé comentou seu desentendimento com sua amiga, a escritora global acreana Glória Perez, quando escreveu, segundo ele, uma história do Acre “às avessas”, na minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes.

“… tentou escrever às avessas a nossa história, mostrando para um mundo um estado institucionalizado num puteiro”, disse o carismático Lhé na entrevista concedida ao jornalista Roberto Vaz e que foi ao ar no dia 15 de julho de 2019.

Lhé faleceu aos 78 anos após ter complicações no seu sistema renal. Figura importante da sociedade acreana, sempre falava nas entrevistas de sua infância e juventude regadas de liberdade na beira do Rio Acre. “O Rio Acre é o rio da nossa vida”, dizia.

Confira a entrevista na íntegra.