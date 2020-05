CRM recomenda o uso de tomografia em pacientes com sintomas de Covid-19 no Acre

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) recomendou que pacientes com sintomas de Covid-19 que estejam internados ou que deem entrada nos pronto-atendimentos de referência do estado sejam avaliados por estudo tomográfico nos municípios e regiões que dispõem de capacidade instalada para realização do exame.

A recomendação de N° 02/2020 foi encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), nesta sexta-feira (15) e deve ser publicada do Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima segunda-feira (18). A medida foi tomada após fiscalizações do CRM-AC em unidades de saúde do estado, onde foi constatada a não realização desse tipo de exame.

Para expedir o documento, o CRM considerou a existência de recursos de imagens instalados na rede de apoio a diagnóstico da Sesacre na capital acrena, Rio Branco, em especial, no Centro de Imagens do INTO-ACRE, porém que não estão sendo utilizados. Sendo que, pacientes internados estão tendo que aguardar aproximadamente cinco dias para obter os resultados RT-PCR para Covid-19, o que aumenta o risco de contaminação, vez que ficam alojados no mesmo ambiente de enfermaria.

Conforme a publicação, no caso das unidades que não dispõem de capacidade instalada para realização da tomografia, os pacientes devem ser encaminhados para a unidade de referência mais próxima, respeitando o estudo de viabilidade sobre a demanda de cada regional.

O Conselho ressalta que a tomografia computadorizada não deve ser usada como rastreio ou diagnóstico inicial por imagem da Covid-19. O documento recomenda que seja resguardado o seu uso em casos de pacientes sintomáticos ou aqueles que estejam nos pronto-atendimentos para a estratificação e classificação da doença. Para que assim, seja possível estabelecer a fase de evolução e a terapêutica adequada, com intuito de reduzir os níveis de complicações e consequentes internações e ocupação de leitos de UTI.

Ainda de acordo com o documento, após o uso por pacientes com suspeita ou com diagnóstico confirmado de infecção pela Covid-19, a sala e os equipamentos utilizados devem passar por processo de desinfecção.