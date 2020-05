Acre sofre novo desfalque de reagente e diminui resultados de exames de Covid-19

Novamente o Estado do Acre diminuiu a entrega de resultados de exames que detectam a Covid-19 por falta reagentes no Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco. Sem a substância, o laboratório, que distribui os resultados pelos 22 municípios acreanos, só consegue concluir poucos exames. Com isso, cerca de 1.500 testes ainda estão para ser analisados.

O último boletim emitido pela secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) prova que a falta do material provoca queda no número de testes positivos. Nessa sexta-feira, 15, foram informados 45 infectados, mesmo o estado já tendo liberado quase 200 testes positivos diariamente, quando tinha estoque de reagentes.

Os exames liberados nessa última quinta e sexta-feira foram de testes rápidos. Segundo informado pelo laboratório, houve um problema na chegada dos kits ao Acre, que estavam previstos para chegar esta semana.

O problema deve ser resolvido ainda na próxima semana, quando o estado deve somar alto número de casos positivos devido ao atraso no resultado dos exames.