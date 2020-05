Ufac abre inscrições para alunos inscreverem projetos destinado à prevenção da Covid-19

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público nesta sexta-feira, 15, um edital que trata de Projeto de Ensino voltado, exclusivamente, para ações de intervenção de apoio a atividades de ensino em cursos de medicina, enfermagem e psicologia, ligadas à prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

Será selecionado um projeto de ensino por curso nos campi de Rio Branco e de Cruzeiro do Sul (AC).

Serão distribuídas 85 bolsas de ensino; sendo que 30 para alunos de enfermagem (Rio Branco e Cruzeiro do Sul), 40 para alunos de medicina e 15 para alunos de psicologia.

O financiamento dos projetos aprovados compreende a concessão de bolsas mensais de ensino no valor de R$ 400,00 pagas, com recursos próprios da Ufac, aos alunos que forem selecionados em edital específico. O prazo de pagamento das bolsas compreende o período de 3 meses

A inscrição no processo de seleção será realizada exclusivamente via e-mail: [email protected], por meio de formulário de inscrição e Detalhamento do Projeto de Ensino, no período compreendido das 08h do dia 15 às 23h59min do dia 22 de maio de 2020.

Para mais informações, clique aqui.