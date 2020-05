Segundo detento que fugiu de presídio em Senador Guiomard se entrega ao Iapen

Jhon Kenedy Souza Barbosa é o segundo detento que estava foragido desde que empreendeu fuga na última terça-feira, da Unidade Penitenciária do Quinari, em Senador Guiomard. Ele foi recapturado por um policial penal nessa quinta-feira, 14, no km 110 da BR-364.

Conforme repassado pelo Iapen, o advogado do preso entrou em contato com o para informar que Jhon Kenedy queria se entregar. Após levantamento das informações, uma equipe de segurança providenciou a recaptura do detento.

Jhon Kenedy foi recapturado no local em que foi acordado entre equipe de inteligência e o advogado do preso. Ele foi encaminhado à Unidade Penitenciária do Quinari de onde foi conduzido até a Delegacia do município Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.

O primeiro detento, Nelinho Ferreira Lima, também foi recapturado, nas proximidades da entrada do município de Senador Guiomard.