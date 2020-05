Policial penal é flagrado ao entregar entorpecente a preso dentro de presídio

Um policial penal foi flagrado no exato momento em que repassava uma substância ilícita a um detento dentro do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. A ação ocorreu na tarde desta sexta-feira, 15, e foi detectada pelos colegas policiais penais e do grupo de Inteligência do Instituto de Administração Penitenciária por meio do circuito interno de segurança.

O servidor flagrado em ato considerado suspeito e criminoso foi detido e conduzido até a presença da autoridade policial para procedimentos de praxe. A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário se manifestou por meio de nota pública e elogiou a atuação dos policiais penais que denunciaram o ocorrido.

O presidente da Associação, Eden Azevedo, assinou dizendo: “A ação rapidamente desencadeada demonstra que a Polícia Penal tem se mantido em alerta no combate à crimes cometidos por qualquer servidor no interior das unidades prisionais e ainda, que está disposta a cortar na própria carne ao reprimir esse tipo de atividade”, concluiu.