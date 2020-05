Policiais penais denunciam que diretor do Iapen com Covid-19 não cumpriu quarentena

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) está envolvido em mais uma polêmica. A mais nova se refere a uma caravana do Instituto, comandada pelo seu presidente Arlenilson Cunha, em visita às unidades prisionais no interior do estado que teve início na quarta-feira, dia 13.

Acontece que, segundo a denúncia de policias penais que não querem se identificar, um membro da comitiva, Alysson Rodrigues, que é diretor da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep) do Iapen, e que foi diagnosticado com Covid-19 não teria feito a quarentena de 14 dias, como recomendado pelas autoridades de saúde, colocando em risco a saúde dos demais integrantes da comitiva e também das unidades prisionais por onde tem passado.

“Isso é um absurdo. Já temos mais de 60 policiais penais que contraíram coronavírus. O que se sabe é que o exame do Alysson foi feito no dia 30 e a viagem começou antes dos 14 dias”, diz um policial penal.

O outro lado

O ac24horas procurou o IAPEN. Por meio de uma nota, o instituto confirmou que Alysson fez o exame no último dia 30 de abril, mas recebeu alta no dia 11 de maio, dois dias antes da viagem. Afirma ainda que o diretor só voltou às atividades após receber alta médica e que cumpriu a quarentena de 14 dias, já que mesmo antes do exame se encontrava isolado.