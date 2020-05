Operação da PRF segue até segunda (18) conscientizando motoristas sobre Covid-19

A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Nacional de Segurança Viária do Maio Amarelo, que neste ano visa conscientizar também sobre os cuidados com o coronavírus.

A operação começou na última quinta-feira (14) e terminará na próxima segunda-feira (18). A PRF pretende reduzir os acidentes no trânsito, em locais previamente estudados e com histórico de maior violência nas BRs 317 e 364, com reforço de policiais e investimento em educação para motoristas e passageiros.

Em 2020, tema do Maio Amarelo é “Perceba o risco. Proteja a Vida”. Com base nisso e alinhada com a campanha PRF, “Em tempos de pandemia, se for sair de casa, respeite as leis de trânsito”, os principais trechos das rodovias federais que passam pelo Acre estão tendo presença maior de policiais rodoviários federais, tanto nas ações ostensivas quanto nas palestras de educação para o trânsito. Os policiais pretendem coibir as principais causas de acidentes, condutas como usar o celular enquanto dirige, ultrapassagens indevidas e uso de bebidas alcoólicas, por exemplo. Além disso, os PRFs estão conscientizando os viajantes nas palestras sobre cuidados preventivos no trânsito.

Outras medidas usadas são os repasses de informações de segurança contra a disseminação do novo coronavírus. Com a redução de acidentes e, consequentemente, menor hospitalização de feridos de acidentes de tráfego, a propagação da pandemia tende a diminuir.

(PRF)