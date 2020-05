MME classifica como prioritário linhão de energia de Rio Branco a Cruzeiro do Sul

O Ministério de Minas e Energia aprovou como prioritário o projeto para implementação de 673 quilômetros em linhas de transmissão no Acre, entre os municípios de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Bujari, Tarauacá e a capital Rio Branco.

A iniciativa refere-se ao Lote 11 do Leilão nº 02/2019, vencido pela Transmissora Acre, controlada pelos investidores Zopone Engenharia e Comércio e Sollo Participações.

O período de execução para as obras das LTs Rio Branco I/Feijó, Feijó/Cruzeiro do Sul e da subestação Feijó em 230 kV e 69 kV, iniciou em março deste ano e vai até 2025, com os empreendimentos angariando R$ 580,4 milhões em investimentos livre dos encargos PIS/PASEP e Confins, já que foram também enquadrados junto ao Regime Especial para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) do governo, o que representou isenção de R$ 55,6 milhões.

(CE)