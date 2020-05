Mais de 40% dos acreanos ainda não fizeram a declaração do IR a 45 dias do prazo final

Até as 9h de hoje (15), 46.761 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal em todo o Estado do Acre. Esse valor corresponde a 59,2% da expectativa deste ano que é de 79 mil declarações.

Na 2ª Região Fiscal ( que compreende os Estados do AC, AP, AM, PA, RO e RR) 754.698 contribuintes cumpriram a obrigação com o fisco federal.

A Receita Federal informa que a restituição do IRPF/2020 que, juntamente, com a antecipação do primeiro lote de restituições do IRPF para maio, houve a alteração da data de pagamento. Historicamente, o crédito aos contribuintes era efetuado sempre no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil.

Com a mudança da data de crédito, as demais ações relativas aos lotes do IRPF também tiveram suas datas alteradas. Para esse mês, apenas no dia 21/5, teremos a divulgação dos dados dos contribuintes incluídos no lote. A abertura da consulta no portal da RFB só ocorrerá em 22/05.

“Considerando que, esse ano, iniciaremos o pagamento de restituições ainda antes de concluído o prazo de entrega das declarações, o processamento do lote de maio só considerará as declarações transmitidas até o dia 15/05. Sobre essas declarações serão aplicados os critérios de prioridade – idosos, portadores de deficiência física ou mental ou de moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério”, informa a Receita.

As orientações sobre a Declaração do IRPF 2020 estão disponíveis em:

http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020.