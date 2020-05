Lavador de carros é executado com seis tiros dentro de sua residência, no Santa Maria

Mais um homicídio com característica de execução foi registrado na capital. O lavador de carro Tiago Wellington de Souza, de 31 anos, foi morto com seis tiros na tarde desta sexta-feira (15). O crime aconteceu no Ramal Castanheira, no bairro Santa Maria, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Tiago estava consertando a porta detrás de sua casa, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, chegaram em uma motocicleta, desceram, invadiram a residência e efetuaram seis tiros que atingiram a cabeça, ombro, costas e perna da vítima. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU foi acionada, mas Tiago já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para o trabalho do Perito em criminalística. No local nenhum morador quis falar sobre o crime.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e o caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Tiago deixou quatro filhos, e segundo familiares, não tinha envolvimento com organização criminosa.