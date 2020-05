Ilderlei Cordeiro entrega cestas básicas para moradores da Comunidade do Rio Crôa

Assim como outros setores, o turismo de Cruzeiro do Sul foi fortemente afetado devido a pandemia de coronavírus. É o caso dos moradores da Comunidade do Rio Crôa que vivem com a renda do turismo.

Nesse sentido, o prefeito Ilderlei Cordeiro entregou, nesta sexta-feira, 15, quase 70 cestas básicas para as famílias da comunidade. A iniciativa é parte do cronograma de entregas do Programa Cesta Feliz.

“Nesse momento, essas famílias que vivem do turismo estão precisando da nossa ajuda. E enquanto pudermos, iremos garantir esse aporte alimentar para essas pessoas”, disse o prefeito.