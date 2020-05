Homem leva tiro no rosto e vai parar no Pronto-Socorro com nariz mutilado

Nem na pandemia do coronavírus as facções dão trégua na capital. Ananias Nascimento Freire, de 33 anos, foi ferido com um tiro na face na manhã desta sexta-feira (15). O crime aconteceu na rua Flamengo, em frente a praça no Conjunto Wilson Ribeiro, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ananias estava em via pública quando homens não identificados, supostos membros de uma facção se aproximaram, e um deles, em posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu o rosto da vítima. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. Segundo a Médica do SAMU, o tiro mutilou o nariz de Ananias, e o estado de saúde do paciente é estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do criminosos, e em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).