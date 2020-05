Fariseus e sacolões!

O Brasil tem uma herança política que se arrasta desde o Brasil colônia, passando pelo império e engrossada pela velha república: O paternalismo, o clientelismo e o compadrio. Vem do patrimonialismo. O político é o bem-feitor, o bonzinho. “O pai dos pobres” como o presidente Getúlio Vargas gostava de ser chamado.

O eleitor está preso ao político pelo favor. Pelo medicamento, pela cirurgia, pela gasolina, pelo emprego, pelo sacolão, a cesta básica (bem básica, por sinal). Instalado no poder, o político recorre aos esquemas para enriquecimento ilícito e vai distribuindo migalhas às custas do erário para os eleitores.

A moda agora é distribuir cestas básicas para os desempregados, os famintos. Não são todos os políticos, mas a maioria. O governador Gladson Cameli e alguns prefeitos, por exemplo, tem a preocupação de fazer de forma institucional, republicana. Entretanto, no interior o que mais se vê é o clientelismo. Quando doa um sacolão o político se sente o próprio Cristo multiplicando e distribuindo pães e peixes. Ele está realmente convencido de que é um sujeito muito bom, piedoso, misericordioso. Muito embora seja um corrupto.

Pois era exatamente o que os fariseus faziam nos dias de Jesus para ganhar fama, aplausos e poder. “Em verdade vos digo que já receberam a recompensa”, sentenciou o mestre judeu. Enquanto as pessoas não saírem da caverna, através da educação, para a luz do conhecimento continuarão escravas da tirania de políticos farisaicos. “Conhecereis a verdade e ela vos libertará”. Distribuir alimentos em tempos de fome é um dever moral (se não for pela misericórdia) e não um favor.

“A vida e a morte estão no poder da língua aquele que bem a utiliza come do seu fruto”. (Salomão, o sábio)

