Covid-19: Prefeitura de Epitaciolândia abre processo seletivo na área de saúde

Com três casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no município, o prefeito de Epitaciolândia, Sebastião Flores, publicou nesta sexta-feira, 15, no Diário Oficial do Estado (DOE), um edital que trata da abertura de processo seletivo simplificado para a contratação emergencial de profissionais da área de saúde para atuar na linha de frente do combate a Covid-19.

O edital visa a contratação de seis enfermeiros generalistas, dois técnicos de enfermagem, seis auxiliares de serviços gerais, três agentes sanitárias e um médico generalista.

A contratação será pelo período de três meses a contar da assinatura dos contratos, podendo ser prorrogado por igual período, sendo que ao profissional contratado será adotado o regime de trabalho com contrato temporário.

A remuneração para enfermeiro ficou definida no valor de R$ 2.898,00 técnico de enfermagem R$ 1.680,00 auxiliar de serviço geral R$ 1.251,00 agentes sanitários R$ 1.440,00, médico R$ 13.392,00 o regime é de 40h semanais para todos os cargos.

O edital foi publicado nesta sexta-feira, 15, e as inscrições deverão ser feitas no período de 07h às 12h, na Secretaria Municipal de Administração, em Epitaciolândia.

Para mais informações, clique aqui.