Com casos de Covid-19 aumentando, isolamento sobe acima de 50% no Acre após 11 dias

O isolamento social do Acre voltou ao patamar acima dos 50%, alcançando, nesta quinta-feira (14) 50,6% no Índice de Isolamento Social medido pela plataforma In Loco.

É a melhor taxa desde o dia 3 de maio, quando o ISS chegou a 54%. Ou seja: o Acre passou 11 dias com taxas inferiores a 50% enquanto o ideal é de 70% de ISS. Fatores que ajudam são os insistentes pedidos das autoridades para que as pessoas fiquem em casa e o número crescente de vítimas da Covid-19.

Governo do Estado e Prefeituras não param de endurecer as medidas contra o avanço do coronavírus mas as pessoas teimam em ficar circulando em vias públicas mesmo que não tenham atividades de extrema necessidade para realizar.

A expectativa é que o isolamento cresça em Rio Branco, epicentro da doença no Acre, a partir do dia 18 de maio, quando começa a vigorar o rodízio de veículos nas ruas da capital.