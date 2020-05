“Barbie do CV” é presa com 11 kg de maconha na BR-364

Um trabalho de investigação dos policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC) resultou na prisão de Verena Santos Lima, 22 anos, e na apreensão de 11 kg de maconha na manhã desta sexta-feira (15). A prisão aconteceu na BR-364, nas proximidades da Cidade do Povo, em Rio Branco. A apresentação do entorpecente aconteceu em coletiva na Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) no bairro Cadeia Velha.

De acordo com o delegado coordenador da DENARC, Karlesso Nespoli, a polícia recebeu uma denúncia anônima de a mulher, que trabalha como mula do tráfico, (quem transporta substância entorpecente para organizações criminosas mediante o pagamento) estaria em um táxi transitando na BR-364. O táxi foi abordado pelos agentes da Denarc e em uma revista no carro, foi encontrado na bagagem da mulher os 11 kg de maconha. O Taxista que estava vindo de Cuiabá (MT) e informou ao delegado que não sabia que Verena transportava o entorpecente, que a pegou em Mato Grosso como uma cliente qualquer.

“Foi mais um trabalho brilhante dos investigadores da DENARC, que vem agindo dia e noite pra fazer essas apreensões e investigar os criminosos que tem trazido drogas para o nosso estado. Recebemos as informações e conseguimos identificar a pessoa que vinha com essa droga. Uma jovem que estava no táxi e após abordagem encontramos o entorpecente em sua bolsa. Ela será autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas majorado por envolvimento de outro estado da federação e agora está a disposição da justiça”, concluiu Karlesso Nepoli.

Diante do fatos foi dada voz de prisão e a mula do tráfico, que é membra de uma organização criminosa, foi encaminhada à Delegacia especializada e está a disposição da justiça.

Segundo o delegado, Verena é acreana e foi buscar a droga no estado de Mato Grosso a mando de uma organização criminosa. A droga apreendida deu um prejuízo de aproximadamente R$ 45 mil a facção.