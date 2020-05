Polícia prende membro de igreja acusado de roubar e estuprar dentista no Centro

Um trabalho de investigação dos policiais civis da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, resultou na prisão de um homem de 18 anos, acusado de roubar uma clínica odontológica e ainda estuprar uma odontóloga que chegava ao local. O crime aconteceu no último dia 1º de maio, na região central de Rio Branco.

De acordo com o delegado Leonardo Santa Bárbara, coordenador da DCORE, responsável pelas investigações e prisão do acusado, a vítima contou em Boletim de Ocorrência e posterior depoimento que chegava a sua clínica quando foi abordado pelo individuo que a obrigou a entrar no imóvel e, sob ameaças de morte a obrigou a manter relações sexuais com ele, além de roubar objetos do consultório, instrumentais, dinheiro e um aparelho celular.

“Ficamos sabendo do fato por meio de Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Central de Flagrantes (Defla) onde a vítima relatava a violência sexual e o roubo, diante da informações do B.O começamos com as diligencias e os primeiros levantamentos até conseguirmos imagens do suposto autor nas proximidades do local do crime. Posteriormente conseguimos identifica-lo e qualifica-lo, onde ele também foi reconhecido pela vítima por meio de fotografias”, disse o delegado.

Durante as investigações, um fato chamou a atenção dos policiais da DCORE, o acusado, horas após praticar o crime, gravou uma live em um culto evangélico na igreja onde congrega. Na exibição do vídeo por meio das redes sociais ele usava a mesma camisa florida que estava vestindo quando realizou o roubo e o estupro.

“Conseguimos ter acesso a uma rede social onde o acusado aparece em uma live gravada horas após o ocorrido vestindo a mesma blusa que usou durante o crime. Ele é membro de uma igreja e foi para o culto após o estupro”, completou Santa Bárbara.

Com os mandados de busca e apreensão e de prisão deferidos pela Justiça acreana os investigadores foram até a casa do acusado, no bairro Belo Jardim, onde morava com sua mãe e o prenderam. No local foi encontrado todo o material roubado da clínica e o celular da vítima, além da roupa que usou no crime.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, enalteceu o trabalho dos da especializada e reafirmou o compromisso do Governo do Acre, por meio da Polícia Civil de combater todas as práticas criminosas e a violência, além de endurecer cada vez mais as ações repreensivas contra criminalidade no Estado.

“Essa ação demonstra a força do Estado Polícia agindo de forma dura e eficaz no combate da criminalidade e a violência. Não vamos permitir que criminosos que praticam crimes dessa natureza fiquem impunes, estamos atentos e agindo de forma coordenada e célere em todo o Acre garantido mais segurança e tranquilidade à população.

A prisão deste individuo é fruto do trabalho incansável de nossos policiais que não medem esforços para que a força da Lei e a Justiça alcancem aqueles que insistem em viver na criminalidade. Nosso reconhecimento e nossos parabéns aos investigadores da DCORE, assim como os investigadores de toda a Divisão Especializada em Investigações Criminais – DEIC pelo trabalho desenvolvido”, finalizou Henrique Maciel.

Com informações da ASCOM da PC