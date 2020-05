Plácido amplia combate a Covid-19: busca por febris, máscara e treinamento

Líder proporcional da incidência da Covid-19 no Acre com 420 casos por 100 mil habitantes, o município de Plácido de Castro ampliou as medidas de controle do vírus na região. O uso de máscara ao sair em via pública se tornou uma exigência mas outras ações foram intensificadas para garantir níveis adequados de isolamento social.

Para entrar na cidade, por exemplo, os agentes da barreira sanitária mede a temperatura das pessoas. Se apresentar febre, a pessoa é encaminhada para uma unidade de saúde.

O treinamento dos profissionais é uma constante: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve na última terça-feira, 13, ministrando aos médicos e enfermeiros orientações sobre como fazer o manejo de pacientes com Covid-19 e, também, a como realizar de forma segura o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Plácido registra atualmente 83 casos confirmados de Covid-19.