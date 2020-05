Parceria política, desemprego e fome!

Governo e prefeitura de Rio Branco assinam hoje a parceria “Força Máxima” com o objetivo de movimentar a economia no pós-pandemia da Covid-19. Uma série de licitações serão abertas para pavimentação asfáltica de rodovias, além de outras obras. A intenção é boa, independente das questões políticas de fundo. Setores estratégicos da economia acreana estão completamente parados como Serviços, Construção Civil e o Comércio parcialmente. Não será da noite para o dia que a economia brasileira vai voltar aos patamares de 2003 a 2013. O Acre está inserido nessa geografia de desesperança econômica. Sobre questões políticas de fundo, o futuro é incerto, mas não se pode descartar totalmente uma aliança do governador Gladson com a prefeita Socorro para as eleições desse ano. Se vier acontecer o deputado José Bestene, Ney Amorim e Tião Bocalom têm dois caminhos: indicar o vice ou ir para um boteco na beira do rio, tomar uns tragos, ouvindo a música do Altemar Dutra: Que queres tu de mim/ Se estando junto a ti/ Eu sinto que estou sem ninguém…

Porém, muita água ainda vai rolar por baixo da ponte apesar da chegada da estiagem. Importante mesmo no momento é fazer a economia se movimentar. Desemprego e fome batem à porta!

“Quem quer ficar em casa que fique, quem quer trabalhar que vá trabalhar p*” (Presidente Jair Bolsonaro, o Messias)

. A Rede Globo só tem dois assuntos: Bolsonaro e pandemia!

. Antes do PT existir já questionava a criticava o jornalismo da TV Globo, porém, governos passam e a Globo continua.

. É a velha história:

. Todo político tem um carro com pneu careca, um dia ele encosta no borracheiro!

. Interessante como Jair Bolsonaro ainda lidera pesquisas de opinião para 2022, o Lula vem ali, nos calcanhares dele.

. O Lula nunca mais será candidato a presidente!

. Suas condenações o impedem!

. Cantei a pedra aqui na coluna ontem que essa conversa de desconto de 50% em vencimentos de deputados para ajudar na pandemia não passava na Aleac.

. Tem gente comendo mal, passando fome!

. Decisões da PGE são jurídicas, devem ser contestadas na esfera do judiciário.

. Excelente proposta da deputada Mara Rocha (PSDB) exigindo mais transparência na aplicação dos recursos destinados ao combate da Covid-19.

. Estados e prefeituras de todo o país!

. Dos atuais pré-candidatos a prefeito, Minoru Kinpara (PSDB) é o mais atuante nas redes sociais.

. Quer dizer que um cidadão não pode mudar de partido, escolher outra sigla para participar do processo político, eleitoral?

. Muda a lei!

. Nas eleições de 2014 o PT quebrou todos os princípios basilares que sustentavam a Frente Popular do Acre.

. Não ter nenhum senador, nenhum deputado federal e ter perdido a parceria na prefeitura de Rio Branco é resultado do movimento equivocado que fez lá atrás.

. Numa aliança não se faz o que quer, mas o que a aliança exige!

. O PT deverá se recuperar devagarinho, ir ocupando espaços novamente, é natural, é da política!

. Amanhã, o endereço é:

. Seringal Sacado, colocação Bufeu, boca do Noaya, perto da Cachoeira do Bandeira onde os dinossauros viveram antes de Yucatán.

. Bom dia!