Morre o “Selva”, figura popular do bairro 6 de Agosto, pai de pedrinho e tio de Lene e Petecão

Foi confirmado no início da tarde desta quinta-feira, 14, o falecimento de Francisco de Oliveira Silva, popularmente conhecido como “Selva” por ter sido sargento militar do Exército. O idoso era tio da vereadora Lene Petecão e do senador Sérgio Petecão. Selva foi um importante líder do bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

O perfil da vereadora comentou a morte do tio nas redes sociais. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do Tio Oliveira (Selva). Uma pessoa alegre. Nesse momento, toda a família está de luto”, publicou a assessoria parlamentar de Lene.

A notícia da morte deixou muitos moradores do bairro Seis de Agosto tristes nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Santa Juliana por conta de uma infecção intestinal e vinha lutando pela vida nos últimos dias.

O filho dele escreveu: “lutou bravamente como um combatente na selva, mas Deus o convidou para fazer parte do exército no Céu, fica os momentos alegres e sempre com seriedade, desse ser humano do bem. Meu grande amigo e meu verdadeiro pai o homem chamado Sgt. Oliveira”. A família ainda não divulgou local e horário do velório e sepultamento.