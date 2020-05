Mailza Gomes parabeniza o município de Senador Guiomard pelos 44 anos

Parlamentar também homenageou Assis Brasil e Manoel Urbano por aniversário de emancipação comemorado hoje

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) parabenizou nesta quinta-feira, 14, Senador Guiomard pelos 44 anos. O vídeo foi publicado em suas redes sociais. A senadora também homenageou as cidades de Assis Brasil e Manoel Urbano, que aniversariam hoje. “Parabenizo as três cidades do Acre que hoje fazem aniversário, mais quero destacar a minha amada Senador Guiomard, cidade que me acolheu, que sempre vivi, criei meus filhos e que faz parte da minha história. Queria estar aí perto de vocês, junto com meus amigos e meus familiares para comemorarmos os avanços e tantas outras conquistas, resultado de nosso trabalho aqui em Brasília. Porém, o momento é difícil, a pandemia do coronavírus mudou nossa rotina e não podemos estar perto fisicamente. Lembrando que ainda não temos vacina e nem remédio. Por isso o distanciamento social é necessário. Mas, isso vai passar e logo estaremos comemorando juntos as festividades de nossos municípios, nos abraçando e reunidos como sempre fizemos. Deus abençoe nossa Quinari, Manoel Urbano e Assis Brasil , cidades acolhedoras, de povo forte e que me recebe com muito carinho quando visito. Um grande abraço a todos da senadora Mailza Gomes”, disse.

De 2 colégios militares a R$ 19 milhões em emendas. Veja as ações da senadora Mailza Gomes para o Quinari:

Atendendo um pedido dos pais que sonhavam com uma escola militar no Quinari, Mailza solicitou ao governador Gladson Cameli e à Secretaria Estadual de Educação que as escolas 15 de Junho e Adalci Simões fossem cívico militar. O governador e o secretário Mauro Sérgio Cruz prontamente atenderam e hoje o município conta com duas unidades de ensino cívico militar.

Fortalecimento da saúde

Mailza também conseguiu na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) reforma, contratação de médicos e um carro de apoio administrativo para o hospital Ary Rodrigues.

Investimentos para a cidade

Senador Guiomard foi beneficiada com mais de R$ 19,5 milhões de emendas parlamentares da senadora Mailza no seu primeiro ano de mandato. Desse total, R$ 15 milhões são para infraestrutura, pavimentação e asfaltamento de ruas, mais de R$ 2 milhões para educação, mais de R$ 1,5 milhão para saúde, dentre elas reforma do hospital Ary Rodrigues e R$ 1 milhão para agricultura.

Recuperação da AC-40

Outra ação da senadora foi conseguir junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra) recuperação do trecho da rodovia AC-40 que liga Rio Branco à Senador Guiomard.

Melhoria das rodovias

No Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), a senadora Mailza conseguiu liberar R$ 59 milhões para manutenção da BR-317 e R$ 73 milhões para BR 364. As obras neste trecho foram executadas e as rodovias já estão recuperadas.