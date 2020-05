Gladson garante que nenhuma de suas empresas tem contrato com obras do Estado

Durante seu pronunciamento no lançamento da operação Força Máxima, que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 14, no Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), em Rio Branco, o governador Gladson Cameli (Progressistas) fez uma declaração em resposta a alguns boatos que estariam sendo divulgados por seus opositores. Ao anunciar o pacote de obras que será realizado em parceria com a prefeitura da capital, ele disse: “Empresas que sou sócio e pertencem a meu pai nenhuma tem contrato com o estado do Acre. Minhas empresas não participam das obras do estado. As pessoas não podem querer confundir outras com isso”, declarou.

A afirmação veio junto ao desabafo pelo momento de epidemia do coronavírus pelo qual o estado vem passando desde o mês de março deste ano. “O que adianta decretar lockdown se as pessoas não estão tendo a consciência do perigo que estão correndo?”, indagou se referindo ao vírus.

Cameli destaca que antes de chegar ao ponto de ter que decretar bloqueio total dos serviços por conta da pandemia, irá tomar “todas as medidas para evitar aglomeração e que ninguém venha culpar A, B ou C porque ninguém tem culpa”, explanou.

O governador ressalta que sua responsabilidade, junto aos demais representantes públicos, é criar alternativas para contornar este momento de crise devido à propagação da doença.