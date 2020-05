Gladson afirma que decreto de rodízios de veículos será publicado nesta sexta-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) anunciou na tarde desta quinta-feira, 14, que deverá ser publicado nesta sexta-feira, 15, o Decreto que impõe o rodízio de veículos no Acre.

Segundo Cameli, o rodízio irá começar a partir desta segunda-feira, 18, e irá encerrar no dia 31 de Maio. Cameli relatou que essa medida se deu devido ao combate do novo coronavírus (Covid-19).

“Olá, amigos! Na tarde desta quinta, 14, assinamos o decreto que institui o rodízio de veículos em Rio Branco. O rodízio, que será válido de 18 a 31 de maio, é mais uma medida no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Contamos com a colaboração de todos vocês para vencermos esse desafio”, afirmou.

Profissionais que trabalham em áreas consideradas essenciais durante a pandemia poderão circular no rodízio com uma autorização especial.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, o rodízio deverá ser o mesmo adotado por outros estados que estão permitindo a circulação com placa de final par (0, 2, 4, 6 e 8) só poderão circular nos dias pares. Os carros com placas que terminam em número ímpar (1, 3, 5, 7 e 9) poderão circular nos outros dias.