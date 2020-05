Gladsn faz reunião com bancada para pedir recursos para a saúde

O governador Gladson Cameli esteve reunido nesta quinta-feira, 14, em uma videoconferência com os membros da bancada federal do Acre em Brasília. Na oportunidade, ele aproveitou para para ajustar informações deputados que vão destinar emendas para a saúde pública do Estado devido a pandemia de coronavírus. O encontro aconteceu através de uma solicitação da deputada federal Jéssica Sales (MDB).

Gladson abriu a reunião afirmando à Jéssica que tem pedido ajuda a todos os órgãos controladores para que haja o máximo de transparência no investimento dos recursos que chegam para o combate da pandemia.Por sua vez, Jéssica Sales ressaltou que as emendas dos deputados estão em andamento para ajudar o governo. “Somos um grupo que está acima dos partidos. Por isso, queremos saber a real situação da pandemia no Acre para podermos fazer as indicações corretas de recursos para a saúde”, afirmou.

Então o governador relatou que todas as obras necessárias para a Saúde estão sendo coordenadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Os dois hospitais de campanha de Rio Branco e Cruzeiro do Sul estão em construção e serão entregues nos próximos 30 dias. Serão obras definitivas que ficarão à disposição da população no pós-pandemia. As obras são anexas ao Hospital de Traumatologia (Into) e ao Hospital Regional do Juruá. Também convocamos profissionais de saúde do cadastro de reserva do concurso de 2019 e médicos formados no exterior que estejam disponíveis para atuarem no nosso sistema”, destacou Cameli.

Situação preocupante

Ladeado pelo secretário de Saúde Alysson Bestene, do chefe do Gabinete Civil, Ribamar Trindade, e do secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, o governador disse à bancada que trabalha sempre com o pior cenário.

“Estamos sempre fazendo o máximo de exames para mostrar a realidade da dimensão da pandemia à nossa população. Trabalhamos com projeções das contaminações que estão batendo. Agora as pessoas precisam entender o momento crítico que atravessamos e colaborarem para o nosso sistema hospitalar não entrar em colapso”, avisou Gladson.

Alysson Bestene explicou aos parlamentares Perpétua Almeida (PC do B), Vanda Milani (SD), Manuel Marcos (PRB), Mara Rocha (PSDB) e Alan Rick (DEM), o planejamento das ações.

“Parte das emendas estão sendo utilizadas como recursos para custeio, medicação e insumos. Estamos ampliando a aquisição de equipamentos para estruturar as unidades hospitalares da Capital e do interior. Todo o dinheiro investido está sendo detalhado num site de transparência que está sendo atualizado constantemente”, salientou Alysson.

Integração entre governo e bancada federal

A deputada Mara Rocha pediu informações sobre a utilização do Hospital do Amor, em Rio Branco, como uma nova estrutura de apoio aos pacientes de Covid-19. Alysson respondeu que na próxima semana estará com os diretores da unidade hospitalar privada para viabilizar a sua utilização.

Já Perpétua Almeida destacou que é preciso haver um fórum permanente para se debater a situação da pandemia no Acre entre o governo e a bancada.

“O nosso compromisso é acelerar a nossa atuação parlamentar para ajudar. É preciso tratar com respeito e consideração todas as emendas. Eu sou da oposição, mas acho que o momento é para união entre todos nós”, disse ela.

Manuel Marcos disse que alguns municípios acreanos estão passando por dificuldades. Ele pediu um relatório detalhado de ações da saúde no interior para ajudar interagindo com os gestores municipais.

Por sua vez, Alan Rick relatou o seu empenho para ajudar a conseguir respiradores para os hospitais do Estado. “O governo federal anunciou a doação de 35, mas só chegaram 5. Então é preciso nos manter informados para ajudarmos a encontrar equipamentos que estejam disponíveis”, ponderou.

O secretário da representação do Acre, Ricardo França, em Brasília, se comprometeu com os deputados federais de informar o andamento das emendas parlamentares e as liberações de recursos. Assim, segundo ele, haverá transparência nas informações a todos os deputados que estão ajudando o Governo na luta contra a pandemia de Covid-19.