Estudo aponta que Acre é o 5º no ranking de contágio por Covid-19

A mais nova estatística produzida pelo Programa de Educação Tutorial da UFAC, confirma o que o acreano vem sentindo na pele nas últimas semanas. O crescimento dos casos de Covid-19 no estado mostram que todo o alarde feito, inclusive pelo próprio programa da universidade, não era exagerado.

Os casos da doença não param de crescer no estado e os especialistas em saúde dizem que o Acre ainda não chegou no pico de transmissão.

O último trabalho estatístico do grupo pegou os dados da Covid-19 no Acre no período entre 17 de março ao último dia 12 de maio.

O resultado é que vemos todos os dias nos números de novos casos da doença. O Acre ocupa a 5ª posição no ranking do contágio por coronavírus entre as capitais brasileiras.

Apesar do crescimento diário no Acre, de 11,85%, ser menor do que a média brasileira que é de 15,45%, a taxa de incidência por milhão de habitantes no Acre é bem maior que a média nacional.

No Acre, são 1.786 pessoas contaminadas por cada milhão de habitantes. A média do país é de 841. Se a análise for no número apresentado em Rio Branco, o número é ainda mais assustador. Segundo a estatística, a capital acreana em uma taxa de contaminação 3.101 pessoas por milhão de habitantes. É importante ressaltar que mesmo o Acre não tendo um milhão de habitantes, para efeitos estatísticos, se o cálculo for feito em cima de 100 mil pessoas por exemplo, o percentual não muda.

A taxa de mortalidade na capital acreana também é bem maior do que a média nacional. Em Rio Branco a taxa é de 113 mortes por milhão de habitantes. A média nacional é de 59 e a média de todo o Acre é de 57.

De acordo com o levantamento, os outros municípios que apresentam taxa de contágio acima da taxa de alerta do Ministério da Saúde são Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomard.