Edvaldo culpa Gladson pela polêmica da titulação da PM

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) apresentou nesta quinta-feira (14) moção de aplauso à Procuradoria Geral do Estado (PGE) pela vitória na contratação de médicos formados no exterior, e que ainda não fizeram a revalidação do diploma para trabalharem na frente de combate ao novo coronavírus no Acre.

“Foi uma decisão estruturada, fundamentada mas acima de tudo humana”, disse Magalhães. Ele criticou o corporativismo que impera nas organizações em momento difíceis da sociedade, como é o atual cenário.

Segundo ele, a história jurídica está marcada pela peça construída pela PGE e pela decisão da Justiça Federal, além do posicionamento favorável do Ministério Público Federal à demanda. “Inova no país inteiro. Os aplausos é para reconhecer que nosso povo, especialmente os que vivem mais distantes”, disse o deputado.

Em outro tema, o parlamentar disse que o governador Gladson Cameli é o responsável pela polêmica da titulação dos militares, e não a PGE, como querem fazer crer.