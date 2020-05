Dupla em motocicleta passa atirando e fere jovem com um tiro no joelho

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. Marcelo de Oliveira das Neves, de 20 anos, foi ferido com um tiro na noite desta quinta-feira (14). O crime aconteceu na rua Mauá, no bairro João Eduardo II, na Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Marcelo estava em frente de sua casa, quando dois homens não identificados, membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta e o garupa em posse de uma arma de fogo efetuou três tiros. Marcelo foi ferido com um tiro no joelho direito. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu correr para dentro de sua casa e fugir dos criminosos que se evadiram do local.

Familiares acionaram o suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas não foram encontrados.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.