Debaixo de chuva, rio-branquenses mantêm movimentação intensa nas ruas da capital

Mesmo com o tempo chuvoso, muitos moradores da capital acreana transitaram nas ruas da cidade durante esta quinta-feira (14). Desde que os casos de Covid-19 passaram a aumentar diariamente, autoridades públicas do governo do estado têm reforçado a importância do isolamento e manutenção do distanciamento social para frear a propagação da doença. Ainda assim, é possível avistar movimentação intensa no centro da cidade.

Imagens registradas pelo fotojornalista do ac24horas Sérgio Vale mostram a circulação de muitos veículos, bem como de transeuntes. A temperatura nesta quinta, conforme a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, está mais amena, provavelmente pela passagem de mais uma friagem que deve atingir o estado entre a tarde e a noite de hoje.

As informações mais recentes da secretaria de Estado de Saúde apontam que o Acre chegou a registrar 55 mortes e 1.740 infecções pelo coronavírus. As três novas mortes estavam em investigação e os exames atestando positivo para a doença saíram nesta manhã.

O tempo nublado e com chuva não impediu que parte da população saísse às ruas, mesmo com perigo de contaminação pelo vírus. A temperatura varia de 20°C a 26ºC nesta quinta, 14, em Rio branco.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com