Com redução de contingente, PM de Xapuri tem dificuldades para atender ocorrências

Ocorrências policiais graves, ocorridas simultaneamente, no último fim de semana, demonstraram que o contingente da Polícia Militar em Xapuri está quantitativamente defasado e necessita ser urgentemente reforçado.

Na noite do último sábado, 9, a única guarnição de plantão se deslocou à região do seringal Cachoeira, onde um assalto resultou em um homicídio. Antes que os militares retornassem da missão, outras duas ocorrências, uma de tentativa de assalto e outra de violência doméstica não puderam ser imediatamente atendidas.

A razão da dificuldade, segundo o subtenente Carlos Novais, que atualmente responde pelo comando da PM em Xapuri, é a pouca quantidade de policiais na ativa no município, problema que já ocorre há vários anos em razão da passagem gradual de militares para a reserva remunerada por atingirem o tempo de serviço previsto na legislação.

De acordo com o subtenente, apesar do quadro reduzido, a Polícia Militar está cumprindo honrosamente com a sua missão no município, mas admite que em momentos excepcionais, com ocorrências na zona rural, como foi o caso do último fim de semana, o comando do pelotão tem dificuldades para atender aos chamados sem deixar outros esperando.

O ac24horas apurou que o pelotão de Xapuri já contou com uma média superior a 50 policiais. Hoje, esse número está na casa dos 20 homens que são distribuídos no trabalho de policiamento ostensivo e nos serviços administrativos. Em meio a isso, existem ad possibilidades de afastamento por problemas de saúde e pelas férias ou licenças especiais (LE).

Da última convocação de policiais militares aprovados no último concurso público realizado pelo governo do Acre, quando 200 novos PM’s começaram a trabalhar, a partir de 28 de abril passado, nenhum foi deslocado para Xapuri.

A reportagem tentou manter contato com a major Ana Cássia, comandante do 5º Batalhão da PM, sediado em Brasiléia, ao qual o comando de Xapuri é subordinado, para consultar sobre a previsão de reforços para o município, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para o complemento de informações.