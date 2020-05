Com poucas doações, casa de passagem para pacientes com câncer cria vakinha online

Surgida da ideia da saudosa juíza de direito Maria Tapajós e Almaíssa Voltem, duas vítimas de câncer, a A Associação Amigos do Peito foi criada em 25 de janeiro de 2002 para prestar assistência à pacientes com câncer do interior que vinham fazer tratamento na capital acreana.

Logo se percebeu que a associação precisaria de uma casa de passagem para abrigar essas pessoas que, muitas vezes, não tinham parentes e nem condições financeiras de se abrigar em Rio Branco. Em 2005 foi inaugurada a Casa de Passagem da entidade.

Definida como uma entidade apartidária e sem fins lucrativos que presta informações, serviços de apoio e assistência social às pessoas com qualquer tipo de câncer e à seus familiares, sem distinção de classe social, raça, cor, sexo e religião.

O objetivo é de acolher e apoiar pessoas acometidas de câncer, oriundas do interior do Estado do Acre e Estados vizinhos, que precisam fazer tratamento. A casa tem capacidade de abrigar 30 pessoas, sendo 15 pacientes e seus respectivos acompanhantes, e oferece gratuitamente hospedagem, transporte e alimentação.

Acontece que em em virtude da pandemia da Covid-19 houve uma queda brusca nas doações. Para continuar tendo condições de atender às vítimas de câncer, a direção da entidade decidiu criar uma vakinha online, que é como é chamadas as campanhas de arrecadações pela internet. Quem puder ajudar, qualquer valor é bem vindo. Quem preferir doar, e os produtos necessários são materiais de higiene, materiais de limpeza e gêneros alimentícios.

Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre a entidade é só entrar em contato pelos números (68) 9 9971-2350/3015-4979 ou o e-mail: [email protected]

Para doações na vakinha online é só acessar: http://vaka.me/1047122.

A Casa de Passagem Amigos do Peito fica localizada na Estrada da Floresta, 775.