Com medo de culpar o governador, culpam a PGE, diz Jenilson

A titulação da Polícia Militar acreana continua na pauta das polêmicas na Assembleia Legislativa na sessão virtual desta quinta-feira, 14. O deputado Jenilson Leite (PSB) citou a fábula do Elefante do Rei.

“O animal ia à noite comer a lavoura dos trabalhadores e certa feita eles se mobilizaram contra o rei, que deveria indenizar as perdas geradas pelo elefante. Foram ao castelo e quando o rei apareceu, o líder mudou o tom: ‘viemos pedir que mande outro elefante porque só aquele não está dando conta não’, disse o líder.

Portanto, segundo Jenilson, “estão com medo do rei” e culpam a Procuradoria Geral do Estado na questão da titulação.