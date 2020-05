“Audiências 100% online iniciam terça-feira”, afirma juiz de Sena Madureira

Pela primeira vez na história da comarca de Sena Madureira, às audiências serão realizadas por videoconferência em decorrência da pandemia do coronavírus. A estréia está prevista para a próxima terça-feira (19).

O Juiz da Vara Criminal, Fabio Farias, informou nesta quinta-feira (14), durante entrevista a rádio Dimensão FM que, inicialmente, serão atendidos presos que cumprem pena na penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena.

“Técnicos do Tribunal de Justiça vieram fazer as instalações dos equipamentos no fórum e no presídio, e pelos testes está tudo pronto. Terça-feira já iremos começar com os internos, em virtude da situação de que não podem ficar presos por prazo indeterminado sem norte de julgamento. Após isso iremos avançar para réus soltos. As audiências serão 100% virtuais. Os presos ficarão no presídio e nós ficaremos aqui na sala virtual. De forma que assim, a gente diminua essa interação e evite um possível contágio pela Covid”, esclareceu o Juiz.

Por conta da epidemia, as audiências estão suspensas há vários dias e muitos presos aguardam pronunciamento da justiça na penitenciária local.

O magistrado acrescentou que a implementação da videoconferência é custeada com recursos das prestações pecuniárias, ou seja, não houve gasto de dinheiro público. “São recursos oriundos do fundo do juizado criminal, o que mostra que estamos revertendo o dinheiro do crime em prol da população em geral, em prol do cidadão”, observou.