Acre sobe posições se torna o 5° estado com melhor transparência nos gastos com Covid-19

O ranking que estipula os estados brasileiros mais transparentes com relação aos gastos financeiros no combate ao novo coronavírus mostra que o Acre é o 5° melhor posicionado nesta quinta-feira, 14, com 88 pontos no total. O estado governado por Gladson Cameli ficou atrás de Pernambuco e Rondônia (empatados em 1° lugar com 98 pontos), Ceará e Rio Grande do Norte (2° lugar com 95 pontos), Amapá (3° lugar com 93 pontos) e Goiás, Minas Gerais e Paraná (4° com 90 pontos).

Conforme a tabela, o nível de transparência alcançado pelo Acre com 88 pontos no geral é considerado alto. O estado obteve 33 pontos a mais neste último ranking, saindo de um nível considerado mais baixo.

Recentemente, o Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do estado do Acre (MP/AC) enviaram recomendação ao secretário estadual de Saúde do Acre, Alysson Bestene, e à prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB), onde fixaram o prazo de cinco dias para que fossem tomadas medidas para garantir a transparência dos gastos públicos empreendidos em razão da atual pandemia de covid-19.

O documento, assinado pelo procurador da República Lucas Costa Almeida Dias e pelo promotor de Justiça Glaucio Ney Shiroma Oshiro, recomendou que fossem disponibilizados informações claras e completas sobre todas as contratações e aquisições realizadas para o combate ao coronavírus.

Dados com nomes dos contratados, os números de suas inscrições na Receita Federal do Brasil (CNPJs), os prazos contratuais, os objetos e quantidades contratados, os valores individualizados contratados e os números dos respectivos processos de contratação ou aquisição deveriam estar inclusos.