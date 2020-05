Acre chega a 55 mortes por coronavírus e 1.740 infectados

O boletim parcial da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou no início da tarde desta quinta-feira, 14, que o número de óbitos saltou de 52 para 55. As três novas mortes estavam em investigação e os exames atestando positivo para a doença saíram nesta manhã.

A Sesacre também informou que 46 novos casos da doença, saltando o total de pessoas contaminadas de 1.694 para 1.740.

Os números são de testes rápidos, já que os números de PCR serão divulgados no boletim desta sexta-feira, 15.