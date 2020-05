Prefeitura garante que vai recuperar rua que afundou no bairro 6 de Agosto

Nesta terça-feira, 12, o ac24horas mostrou o sofrimento dos moradores da Rua 1º de Maio, no bairro 6 de Agosto.

Em razão das variações dos níveis do Rio Acre, simplesmente a rua cedeu e apareceram imensas rachaduras que impedem a entrada de carros e trazem transtorno à vida dos moradores, inclusive de um cadeirante que falou da dificuldade de locomoção por conta das condições da rua.

A prefeitura de Rio Branco respondeu, por meio de nota, ao pedido de socorro dos moradores e garantiu que o trabalho de recuperação será executado assim que o nível do Rio Acre estabilizar.

Nota

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) informa que devido as variações de níveis do Rio Acre, ocorreu a acomodação do terreno (movimento maciço), da Rua 1º Maio, no bairro 6 de agosto.

Esclarece ainda que a Seinfra iniciará os serviços de recuperação viária assim que o nível do Rio estabilizar.

Mesmo durante a pandemia nossas frentes de trabalho continuam nas ruas garantindo a recuperação das vias, com mais segurança, conforto e mobilidade à população. Estamos tomando todos os cuidados necessários para manter nossos serviços.