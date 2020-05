Prefeitura de Sena avança com obras da Escola Modelo que homenageia desportista

Fazendo parte do pacote de obrar que estão em andamento em Sena Madureira, está a conclusão de uma das maiores instituições públicas da cidade, a Escola Municipal Professor Hermano Filho. Com um total de investimento de R$ 4,5 milhões da prefeitura, Mazinho Serafim (MDB) contou com apoio de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick (DEM) no valor de R$ 3.567,966. O nome da instituição é uma homenagem ao desportista que marcou história no município e no Acre.

A escola é uma obra modelo, com 12 salas de aula, quadra coberta e capacidade para atender mais de 1.500 alunos. A obra foi iniciada recentemente. “Ela já tem uma importância muito grande para a educação do município por conta de sua estrutura”, explica a secretária de Planejamento, Cláudia Teles.

A instituição está sendo construída na antiga garagem (em frente ao Posto Real II). Na região, a escola vai acolher estudantes de ao menos sete bairros distintos: Cristo Libertador, São Felipe, Rosa Gonçalves, Jorge Alves Júnior, Eugênio Areal, Triângulo, Ciro Machado.

A previsão é entregar a escola ainda este ano, mas como ocorre nas demais obras da prefeitura, só será inaugurada com solenidade num momento seguro para a saúde pública, tendo em vista a pandemia do coronavírus. “A prefeitura está tomando todo o cuidado para que essas obras sejam concluídas de forma segura e seguindo as medidas de distanciamento e higienização durante o processo de construção”, pontua a secretária.

Para Mazinho Serafim, “trata-se de uma escola que vai contribuir para educação e desenvolvimento do município. Mesmo com as dificuldades, estamos conseguindo avançar, com ajuda de nossos secretários que tem se unido para que nossa cidade seja próspera”, afirma o prefeito.

A escola foi batizada de professor Hermano Costa Filho em homenagem à história no esporte do saudoso professor Hermano, desportista muito conhecido em Sena, que faleceu em 2019.